كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اعتقال 514 شخصا في احتجاجات "السترات الصفراء" بباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت شرطة باريس أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم اليوم السبت في العاصمة إلى 514 شخصًا، في إطار تعبئة جديدة لأصحاب "السترات الصفراء".
وأوضحت الشرطة أنه من بين المعتقلين، هناك 272 شخصًا تم احتجازهم.
وقد اندلعت مواجهات عنيفة اليوم بين قوات الأمن الفرنسية والمتظاهرين في وسط العاصمة باريس في ظل احتجاجات "السترات الصفراء" ضد زيادة أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
وشهدت اشتباكات اليوم نشر القوات الفرنسية للمدرعات للمرة الأولى في مواجهة المتظاهرين.
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