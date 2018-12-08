كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متظاهرو السترات الصفراء يطالبون برفع الأجور وزيادة رواتب التقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب متظاهرو السترات الصفر، برفع الأجور وزيادة رواتب التقاعد، فيما تعالت هتافات من المحتجين تطالب الرئيس ماكرون بالاستقالة. وأعلنت السلطات الفرنسية التعبئة العامة لهذا اليوم من حركة الاحتجاج على السياسة الضريبية والاجتماعية للرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء، إدوار فيليب. كما تم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك وآليات مصفحة لتفكيك الحواجز في جميع أنحاء فرنسا لتفادي تكرار حوادث الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب.



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