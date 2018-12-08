كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلجيكا تعتقل 50 متظاهرا قبيل احتجاجات السترات الصفراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اعتقلت الشرطة البلجيكية، اليوم السبت، عشرات المتظاهرين، في أماكن متفرقة من العاصمة بروكسيل، قبيل بدء احتجاجات السترات الصفراء.
ونقلت وكالة "لو سواغ" البلجيكية أن "الشرطة اعتقلت حوالي 50 متظاهرا من أماكن متفرقة في بروكسيل، قبل بدء احتجاجات السترات الصفراء".
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