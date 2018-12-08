وزارة الثقافة تعلن عن موعد تسليم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال –قطاع الثقافة، عن تنظيم حفل تسليم جائزة الحسن الثاني للمخطوطات في دورتها التاسعة والثلاثين، وذلك يوم 13 دجنبر الجاري بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وذكر بلاغ لوزارة الأعرج، أن هذا الحفل، الذي يندرج في إطار جهود وزارة الثقافة والاتصال المتواصلة من أجل النهوض والتعريف بالتراث المغربي المخطوط، سيتضمن تسليم الجائزة التقديرية الكبرى، بالإضافة إلى الجوائز التشجيعية الثلاث، علاوة على عرض شريط وثائقي حول جائزة الحسن الثاني للمخطوطات.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه بهذه المناسبة أصدرت الوزارة دليلا للجائزة يتألف من 438 صفحة، ويضم كشافا للمخطوطات والوثائق المشاركة في هذه الدورة مرفقة بشروح ومطعمة بنصوص، بالإضافة إلى كتاب تذكاري آخر في جزأين في 690 صفحة معنون بـ”أبحاث في الكتاب العربي المخطوط”، كما يضم باقة من الأبحاث المتمحورة حول علم المخطوط وقراءات في كتب مخطوطة، مذيلة بوثائق جديدة ونصوص محققة من توقيع نخبة من الأساتذة المتخصصين.

كما سيتم، حسب البلاغ، بموازاة مع هذا الحفل الثقافي والتراثي المتميز، تنظيم معرض للمخطوطات والوثائق الفائزة بالجائزة.

وذكرت وزارة الأعرج، بأن جائزة الحسن الثاني للمخطوطات أحدثت سنة 1996، بهدف الإسهام في تجميع التراث المغربي المخطوط الموزع بين الأسر المغربية، من خلال تصويره ورقمنته وإيداع نسخ منه بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ولدى مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط، وتحسيس الأسر والأفراد مالكي هذا التراث المخطوط بأهميته الفكرية والمادية والرمزية، وتحفيزهم على إخراجه إلى فضاء التداول العلمي.