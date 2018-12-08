548″ الشرطة الفرنسية: موقوفا في صفوف محتجي “السترات الصفراء”

كشفت الشرطة الفرنسية أن عدد الموقفين في صفوف محتجي السترات الصفراء بلغ 548 شخصا، خلال موجة احتجاجات جديدة انطلقت اليوم في أنحاء فرنسا واستخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.

وأوقفت الشرطة صباح اليوم 343 شخصا قبيل بدء الاحتجاجات الجديدة ونشرت نحو 89 ألف عنصر في مختلف أنحاء البلاد، كما أغلقت السلطات برج إيفل والمعالم السياحية والمتاجر في باريس لتجنب أعمال النهب، وأزالت مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية.