الاتحاد الإفريقي يتوصل بأول طلب رسمي لاستضافة “كان” 2018

أكد كونستان عوماري، نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الجمعة، تقدم الكونغو برازافيل رسميا، بطلب ترشحها من أجل استضافة نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019، وتعويض الكاميرون، الذي سحب منه شرف الاستضافة بسبب عدم التزامه بدفتر التحملات.
وقال عوماري، في تصريحات لوسائل إعلام فرنسية، إن الكونغو برازافيل هي أول بلد إفريقي يقدم طلبا رسميا من أجل احتضان هذه التظاهرة، كما شدد ايضا على أن ترشحا ثانيا، لم يكشف عنه، سيتم تقديمه في الساعات القليلة المقبلة.
ويعبر المغرب وجنوب إفريقيا، هما أبرز البلدان الإفريقية المرشحة للإلتحاق بالكونغو برازاقبل، من أجل تقديم طلب رسمي لاستضافة هذه التظاهرة، في الوقت الذي يرشح فيه العديد المغرب ليكون هو المستضيف لهذه النيسخة.
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