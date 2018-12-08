مديرية التعليم تخرج عن صمتها في واقعة وفاة تلميذين في تاونات

في تطورات جديدة لفاجعة وفاة تلميذين، يتابعان دراستهما بمجموعتين مدرسيتين نواحي تاونات، أحدهما تعرض لنوبة داخل حجرة الدرس، قبل أن يفارق الحياة في الطريق إلى المستشفى الإقليمي، خرجت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عن صمتها، وقدمت توضيحات بشأن واقعة وفاة التلميذين، المتحدرين من جماعة ” بوعروس”.

وكشف بلاغ للمديرية، صدر ليلة أمس الجمعة، أن مدير مجموعة مدارس اولاد علي، وفور إخباره بالحالة الصحية للتلميذ، الذي أصيب بعارض صحي داخل الفصل الدراسي، نقل على متن سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية ” اولاد داود”، ليتبين أنه فارق الحياة.

وأضاف البلاغ أن لجنة، يرأسها المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتاونات، انتقلت إلى المستشفى، من أجل استجلاء ظروف وملابسات الوفاة، ومتابعة الحادث عن قرب.

وأكد البلاغ أن الأبحاث في المرضوع ما تزال جارية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ومن طرف مصالح الدرك بمركز بوعروس.