قتيل في انفجار مركبة على مدخل "عزريئيل"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص، بعيد ظهر اليوم السبت، في انفجار وقع في مركبة على مدخل "موشاف عزريئيل" في وسط البلاد.

وكانت قد وردت تقارير أشارت إلى انفجار في مركبة على مدخل "عزريئيل"، في "المجلس الإقليمي ليف هشارون". ولدى وصول قوات الشرطة عثرت على جثة في المكان.

وبدأت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث، الذي لم تتضح خلفيته بعد.

ولم تتضح أيضا هوية ضحية الانفجار.