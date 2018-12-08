القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شخص، بعيد ظهر اليوم السبت، في انفجار وقع في مركبة على مدخل "موشاف عزريئيل" في وسط البلاد.
وكانت قد وردت تقارير أشارت إلى انفجار في مركبة على مدخل "عزريئيل"، في "المجلس الإقليمي ليف هشارون". ولدى وصول قوات الشرطة عثرت على جثة في المكان.
وبدأت الشرطة التحقيق في ظروف الحادث، الذي لم تتضح خلفيته بعد.
ولم تتضح أيضا هوية ضحية الانفجار.
شكرا لقرائتكم خبر عن قتيل في انفجار مركبة على مدخل "عزريئيل" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .