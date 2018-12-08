روحاني: العقوبات الأميركية إرهاب اقتصادي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مؤتمر عن الإرهاب والتعاون الإقليمي عقد في طهران، اليوم السبت، إن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية على بلاده هي "إرهاب اقتصادي.

وقال روحاني، في المؤتمر الذي يشارك فيه مسؤولون من عدة دول، بينها روسيا والصين، إن العقوبات الأميركية غير المنصفة وغير القانونية بحق إيران هي مثال واضح على الإرهاب".

وأضاف في المؤتمر المتلفز أن "الإرهاب الاقتصادي مصمم لخلق حالة ذعر في اقتصاد بلد ما، والخوف في بلدان أخرى لمنع الاستثمار في البلد المستهدف".

وأدلى روحاني بتصريحاته في مؤتمر عن الإرهاب والتعاون الإقليمي، حضره رؤساء برلمانات من أفغانستان والصين وباكستان وروسيا وتركيا.

وقال الرئيس الإيراني "نواجه هجوما شاملا لا يهدد فقط استقلالنا وهويتنا، بل يهدف كذلك لضرب علاقاتنا التاريخية".

كما حذر روحاني الدول الغربية من أنها قد تواجه تدفقا هائلا من المخدرات إذا ضعفت إيران بسبب العقوبات الأميركية.

وقال أيضا إن إيران ضعيفة ستكون أقل قدرة على مكافحة تهريب المخدرات. خاصة وأن إيران تقع على طريق المخدرات الرئيسي بين أفغانستان وأوروبا ودول الخليج العربي. وفي كل عام، تحرق طهران حوالي 100 طن من المخدرات المضبوطة كرمز لتصميمها على مكافحة المخدرات.