حوادث الهند: مصرع 12 شخصا في سقوط حافلة بواد صخري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 12 شخصا، على الأقل، مصارعهم، وأصيب 18 آخرون، بينهم إصابات حرجة، اليوم السبت، جراء سقوط حافلة تقلهم بواد صخري في طريق جبلية في كشمير الهندية.

وقال المسؤول المدني، راهول ياداف، إن الحافلة انحرفت عن طريق جبلي في الهيمالايا عندما حاول سائقها المرور من منحنى بالقرب من بلدة بونش الجنوبية، فهوت الحافلة في واد صخري بعمق 60 مترا.

قال ياداف إن الحافلة تمزقت إلى عدة أجزاء بعد اصطدامها بالصخور.

ونقل المصابين إلى المستشفى، بما في ذلك خمسة على الأقل في حالة حرجة.

يشار إلى الطرق في الهند تعتبر من بين أكثر الطرق دموية في العالم، حيث يلقى مئات الآلاف مصارعهم سنويا في حوادث الطرق، التي تعود أساسا إلى القيادة المتهورة والطرق سيئة الصيانة والمركبات المتهالكة.

يذكر أن 25 شخصا لقوا مصارعهم، في تشرين الثاني/نوفمبر في حداث سقوط حافلة في قناة جنوبي الهند، وغالبيتهم من طلاب المدارس.

وشهدت الهند في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مصرع 50 شخصا على الأقل دهسهم قطار شمالي الهند، احتشدوا في المكان في إطار مهرجان ديني.

كما شهدت الهند في أيلول/سبتمبر الماضي مصرع 45 شخصا جراء سقوط حافلة عن مرتفع في تلال جنوبي الهند.