شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تتأهب لاحتجاجات جديدة لأصحاب «السترات الصفراء» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ايلس فان دي كير، لوكالة أنباء "بيلجا" البلجيكية : إن الشرطة في بروكسل تأمل في احتواء المظاهرات سلميًا بينما تسمح للأشخاص بمواصلة أنشطتهم المعتادة.
وأضافت المتحدثة أنهم يراقبون أيضًا مواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن معلومات بشأن الاحتجاجات، نظرًا لأن أصحاب "السترات الصفراء" يرفضون الدخول في اتصال مع الشرطة أو مسؤولي المدينة
لتنظيم أنشطتهم.
وفي شرق بلجيكا، سد أصحاب السترات الصفراء طريق "ايه 40 " السريع المؤدي إلى فرنسا عبر الحدود في وقت مبكر من اليوم، مما أجبر السائقين على السير عبر بلدة أدينكرك.
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