انت الان تتابع مصر وإيطاليا توقعان اتفاقية بـ45 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد مصباح ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٧ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والسفير جامباولو كانتينى سفير إيطاليا لدى مصر، اتفاقية لدعم تطوير القطاع الخاص في مصر بقيمة 45 مليون يورو، وذلك على هامش منتدى (إفريقيا 2018)، وستساهم الاتفاقية في دعم القطاع الخاص المصري عبر برامج التدريب والدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي سيستفيد منها رواد الأعمال والمؤسسات المصرية المعنية بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما سيتم توجيه جزء من التمويل لتوفير مكونات في العملية الإنتاجية لبعض المشروعات.

وصرحت نصر، بأن الاتفاقية ستساهم في دعم خطة الحكومة في توفير مناخ جيد للقطاع الخاص يضمن تحقيق التنمية والنمو الشامل لهذا القطاع في مصر، مشيدة بحرص إيطاليا الدائم على دعم وتمكين الشباب المصري سواء من خلال ضخ الاستثمارات أو تمويل البرامج التنموية.ونوهت بأن إيطاليا في المرتبة الـ11 بين أكبر الدول المستثمرة