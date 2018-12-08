انت الان تتابع ابنك غرق والغواصين بيدوروا عليه.. مأساة «أبو شهاب» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأب: تزوجت في عامي الأربعين علشان أكون أب.. اتحرمت من رؤية أبنائي عامين ولما شفتهم استلمت ابني جثة.. هربت بيهم وخبأت عني عناوين مدارسهم وخايف أموت يحصلوا أخوهم

"أنا زوج رفض إهانة زوجته له وعافر من أجل أبنائه، وجاءت زوجتي تحرمني منهم، وأقامت ضدي دعوات قضائية بالنفقة، وادعت أننى غير ملتزم أخلاقيا وأفسد أولادها، فحرمتنى من رؤيتهم نهائيا".. بهذه الكلمات بدأ حكايته، اسمي "شريف أبو شهاب" عندي 48 عاما، تزوجت وأنا 40 عاما، بطريقة الصالونات، فتاة من محافظة الشرقية تم ترشيحها لي من أحد أقاربي، ويا ريتني ما كنت وافقت أنا كنت عايش سلطان زماني لحد ما وقعت في شر أعمالي، وبعد الزواج ظهرت العيوب بيننا، خاصة أنني شخص عصبي وأحب النظافة وأكره الكذب والنميمة، وللأسف زوجتي كانت تجمع هذه المساوئ.

يسترسل شريف: "بعدما رزقنا الله بطفلنا الأول شهاب، زادت المشاكل، كلما فكرت زوجتي في السفر لأهلها بالشرقية، يمرض ابني بسبب الحشرات والناموس، وحذرنا الطبيب أكثر من مرة، وبسبب سني الكبيرة أخاف على أبنائي بشكل جنوني، خايف مالحقش أربيهم"، وزادت المشاكل بعد إنجاب محمد وشهد، وأصبحت أبا لثلاثة أبناء، وكلما تطلب

يسترسل شريف: "بعدما رزقنا الله بطفلنا الأول شهاب، زادت المشاكل، كلما فكرت زوجتي في السفر لأهلها بالشرقية، يمرض ابني بسبب الحشرات والناموس، وحذرنا الطبيب أكثر من مرة، وبسبب سني الكبيرة أخاف على أبنائي بشكل جنوني، خايف مالحقش أربيهم"، وزادت المشاكل بعد إنجاب محمد وشهد، وأصبحت أبا لثلاثة أبناء، وكلما تطلب مني السفر وتصر على ذلك كنت أرفض وأطلب منها السفر بعد انتهاء موسم القمح، بسبب الأمراض الجلدية التي تصيب أولادي". يتابع الزوج: "فاجأتني واعترضت بلفظ غير لائق، عندما رفضت سفر أبنائي معها، مما أثار غضبي وجعلني أعاقبها بالضرب، لكنها اعتذرت وذهبت إلى عملي لأفاجأ بعد عودتي، أنها سافرت بأبنائي رغما عني، وانتظرت عودتها ولكنها لم تأت، وسافرت أنا وعائلتي نطلب الصلح من أجل الأبناء أكثر من 12 مرة، ولكنها في كل مرة تركب دماغها وترفض العودة، وظل هذا الوضع أكثر من عامين حتى الآن، كانت بتعاقبني لما قلتلها أخر مرة.. لو عايزة ترجعي ارجعي لوحدك زي ما مشيتي لوحدك". بانفعال شديد يقول الزوج: "خدعتني وهربت بأبنائي وراحت عند أهلها والسبب حماتي، "أطاطا"، وبعد 20 يوما، فوجئت بقضية تبديد عفش علما بأن العفش في البيت واتفاجئت بحكم سنة سجن وغرامة مالية". "لم تكتف بأفعالها، بل تحججت بضياع بطاقتها وطلبت تقابلني بجوار شغلها، ماكنتش عارف إنها عملتلي كمين شرطة علشان تنفذ حكم السجن والغرامة لقضية تبديد العفش" ، بعد الموقف اللي حصل وكلام المحامي ليا "إنت مدفوع فيك مبلغ محترم، من وقتها إتأكدت إنها ماتلزمنيش"، هكذا أضاف الزوج. واستكملت: "قررت أبعد عنها وغيرت أرقامي وأصرت تطاردني وطلبت الصلح، ست غريبة في كل تصرفاتها. قررت أطلقها غيابي، طلاق كرامة، حتى أقطع صلتي بها، خطفت أبنائي وهم بملابس البيت وحافيين في عز البرد، وسافرت بهم بعد الطلاق، وقطعت صلتي بيهم وفوجئت بسيل نفقات انفجر أمامي حتى نفقة الرضاعة طلبتها مني". بحزن يستكمل الأب: "مكالمة هاتفية من أحد أقارب زوجتي بالشرقية، منتصف الليل: إبنك غرق في الترعة والغواصين بيدوروا عليه.. صرخاتي أفقدتني الوعي وكنت بانادي على أبويا وإبني، ذهبت إلى الشرقية وطول الطريق الذي استغرق 3 ساعات من الألم والوجع، كنت حاسس إن الخبر مش حقيقي وأسئلة كتير كانت بتدور في دماغي، ولو إبني مات بجد هاعمل معاهم إيه، أول ما وصلت ولقيت الدنيا زحمة بقيت أسأل إبني فين خصوصا إني مش لاقي باقي ولادي وأمهم وهربوها علشان ماعملش فيها حاجة". يبكي الأب قبل أن يتابع: "شفت ابني نايم في سيارة إسعاف وبيطلبوا مني استلم جثة إبني، وباشوفه وأشيله بعد سنتين حرمان منه ومن إخواته ولما شفته لقيته جثة، فكرت أحرر محضر إهمال ضد أم ولادي، جبت إبني دفنته في مقبرة أبويا، كان عندي إحساس متضارب عايز أدفن ابني وأعمل محضر إهمال علشان أجيب حقه، و بعد إصراري أخذت تصريح الدفن وقمت بتحرير محضر إهمال يحمل رقم 2110 - 34 عوارض، حتى أتمكن من نقل الحضانة ولكن اكتشفت إن المحضر تم حفظه". يتابع الزوج: "لم تكتف زوجتي بكل هذا، بل قامت بإخفاء عنوان مدرسة ابني شهاب عني، وقدرت أوصل لمكان مدرسته عن طريق الرقم القومي، وعرفت إبني بإحساسي مش من ملامحه، وإتأكدت منه لما لقيت أمه معاه، جريت حضنته والناس إفتكروني عايز أسرقه.. حصلت على متابعة تعليمية واكتشفت إن دي الوسيلة الوحيدة اللي هاعرف أشوف إبني بيها". واختتم الأب: "أنا استعوضت ربنا في إبني محمد، ومش هاتنازل عن ضم حضانة أبنائي، خايف يبقي مصيرهم زي أخوهم، وخايف عليهم من الأمراض ومش عارف أكشف عليهم بسبب عناد أمهم".

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