انت الان تتابع القابضة للمياه تطلق تطبيقا إلكترونيا لتلقي الشكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣١ م

مياه الشرب

صرح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن الشركة أطلقت تطبيقا باسم (HCWW 125) لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير، إذ يحمل المواطن التطبيق على هاتفه المحمول ويسجل حساب عليه بالبيانات الشخصية للمواطن، موضحا أن التطبيق يتيح أيضا للمواطن تلقي الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحي، كما أنه جارٍ تفعيل خدمة دفع الفاتورة باستخدام التطبيق.

وأكد رسلان، في بيان له، اليوم السبت، أن إطلاق الشركة لهذا التطبيق يأتى فى إطار اهتمامها وحرصها على راحة المواطنين واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في متابعة وحل شكاواهم التى ترد إلى الشركات التابعة، من المصادر المتنوعة لتلقي الشكاوى، والتي تضم بجانب هذا التطبيق (شكاوى الخط الساخن 125، بوابة الشكاوي