بالدقيقة والساعة.. تطورات الاحتجاجات في فرنسا

رصد موقع "العين الإخبارية" الإماراتي تطورات احتجاجات "السترات الصفراء" التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، مع خروج موجة جديدة من المظاهرات التي بدأت في العاصمة الفرنسية باريس في 17 نوفمبر/تشرين الثاني. فيما يلي تطورات أحداث الاحتجاجات: 11:10 صباحا: ارتفاع حصيلة المعتقلين من السترات الصفراء إلى 572 شخصا 11:05 صباحا: الشرطة تكثف من استخدام الغاز المسيل للدموع 11:00 صباحا: المحتجون يرشقون الشرطة بالحجارة 10:50 صباحا: المتظاهرون يقطعون شارع الجيش الكبير بباريس 10:40 صباحا: إصابة 10 من متظاهري "السترات الصفراء" 10:32 صباحا: مدرعات الشرطة تنتشر لأول مرة بمنطقة قوس النصر بوسط باريس 10:30 صباحا: مدرعات الشرطة تتأهب قرب تجمعات "السترات الصفراء" 10:20 صباحا: الشرطة تغلق المناطق المحيطة بالقصر الرئاسي 10:15 صباحا: شلل في جميع وسائل النقل بباريس 10:10 صباحا: المتظاهرون يرفعون لافتات الرحيل لماكرون 10:00 صباحا: ارتفاع عدد الموقوفين إلى 481 شخصا 9:50 صباحا: صدامات وإطلاق غاز مسيل للدموع وسط باريس 9:40 صباحا: إغلاق 36 محطة مترو أنفاق في فرنسا 9:00 صباحا: اعتقال 278 شخصا في باريس 8:00 صباحا: عمليات تفتيش للمتظاهرين في شوارع باريس

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