سفير الهند بالقاهرة: نسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع مصر

أكد سفير الهند بالقاهرة، راهول كولشريشت، أن بلاده تسعى لزيادة حجم التبادل التجارى مع مصر.

وقال كولشريشت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قبيل افتتاح جناح الهند بمعرض "فوود أفريكا 2018"، السبت، إن مصر تعد من أهم الشركاء التجاريين للهند فى إفريقيا، لافتًا إلى أن صادرات الهند إلى مصر تشمل الحبوب ولحوم الأبقار ومنتجات الألبان.

وأعرب السفير عن سعادته بمشاركة 26 شركة هندية تعمل في مجال الأغذية في معرض أفريكا فوود الذي وصفه بأنه "هام للغاية"، معتبرًا أن المعرض يعد فرصة للمصدرين الهنود لعرض منتجاتهم.

وأوضح أن الهند أصبحت إحدى الدول المهمة المصدرة للمواد الغذائية المصنعة الزراعية، حيث ارتفعت قيمة صادراتها من حوالي 5 مليارات دولار عام 2003 إلى أكثر من 39 مليار دولار عام 2013، وخلال الفترة من أبريل حتى أكتوبر 2018 بلغ إجمالي قيمة صادرات الهند من المنتجات الغذائية المصنعة والزراعية 21.61 مليار دولار.

ويتم تصدير الأغذية المصنعة والزراعية الهندية إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، أهمها منطقة الشرق الأوسط ومنطقة جنوب شرق آسيا ودول رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي"سارك" والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية.