بلجيكا تعتقل 50 متظاهراً قبيل بدء احتجاجات "السترات الصفراء"

اعتقلت الشرطة البلجيكية، منذ قليل، عشرات المتظاهرين فى أماكن متفرقة من العاصمة بروكسل، قبيل بدء احتجاجات "السترات الصفراء".
وقالت وكالة "لو سواج" البلجيكية، إن الشرطة اعتقلت حوالى 50 متظاهرًا من أماكن متفرقة فى بروكسيل، قبل بدء احتجاجات "السترات الصفراء".
وقالت وكالة "لو سواج" البلجيكية، إن الشرطة اعتقلت حوالى 50 متظاهرًا من أماكن متفرقة فى بروكسيل، قبل بدء احتجاجات "السترات الصفراء".
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