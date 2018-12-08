فرنسا: الشرطة تطلق الغاز لتفريق أصحاب السترات الصفراء في شوارع باريس

أطلقت الشرطة الفرنسية، السبت، قنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الاف المحتجين في شوارع العاصمة باريس وعلى رأسهم أصحاب السترات الصفراء، بحسب ما أظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة.

ونشرت فرنسا يوم السبت آلاف قوات الأمن للتأهب لتجدد أعمال شغب متظاهري “السترات الصفراء” في العاصمة باريس ومدن أخرى في مواجهة بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة للأسبوع الرابع.

وأغلق برج إيفل والمعالم السياحية الأخرى والمتاجر لتجنب أعمال النهب وتمت إزالة مقاعد الشوارع لتجنب استخدام القضبان المعدنية كمقذوفات.

كانت السلطات الفرنسية شنت حملة اعتقالات طالت 278 شخصا في العاصمة باريس من المشاركين في الاحتجاجات ضد زيادة ضرائب الوقود.

وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد في بداية الأسبوع الثالث لاحتجاجات ما يطلق عليه وصف أصحاب “السترات الصفراء”.

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