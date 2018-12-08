شكرا لقرائتكم خبر عن 21 طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للبرلمان غدا.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشمل جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، غدا الأحد، تحديد موعد مناقشه لـ21 طلب مناقشة مقدم للأمانة العامة. ويرصد "الخليج 365 " تفاصيل هذه الطلبات المقدمة: -طلب مقدم من النائب مجدي مرشد عن سياسة الحكومة بشأن آليات تطوير المنظومة الصحية بالريف المصري -طلب مقدم من النائب بسام فليفل عن سياسة الحكومة بشأن توفير بعض التخصصات الطبية بالوحدات الصحية بالقرى. -طلب مقدم من النائبة شيرين فراج عن سياسة الحكومة بشأن توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية. - طلب مقدم من النائب يس عبد الصبور عن سياسة الحكومة بشأن تطوير المناطق الأثرية. -طلب من خالد العراقي لتحديد موعد لمناقشة سياسة الحكومة بشأن الحد من التلوث الناتج من عوادم السيارات. -طلب من النائبة زينب سالم عن سياسة الحكومة بشأن تجاوب الوزارات مع طلبات الأعضاء. -طلب مناقشه من سلامة الجوهري عن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة تراكم القمامة. -طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تطوير الطرق الرابطة بين القرى والمدن بالمحافظات. -طلب من سلامة الجوهري وأكثر من 20 عضوا، لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التوسع في إنشاء محطات الصرف الصحي. -طلب من سلامة الجوهري عن سياسة الحكومة بشأن مشروعات إسكان الشباب. -طلب من النائب رضا البلتاجي عن سياسة الحكومة بشأن وقف التعدي على نهر النيل. - طلب عن سياسة الحكومة بشأن أندية الشركات المتعثرة والتي توقف نشاطها - طلب عن سياسة الحكومة بشأن صعوبة الحصول على سكن في مشروع الإسكان الاجتماعي. - تقدم النائب طارق فاروق متولي و20 عضوا، بطلب بشأن سياسة الحكومة بشأن الاستفادة من مياه السيول والأمطار. - طلب من رضا البلتاجي عن سياسة الحكومة بشأن توقف العمل بمستشفى حلوان العام. -طلب من العضو فتحي قنديل وأكثر من 20 عضوا، بشأن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف. -طلب من أحمد علي إبراهيم و20 عضوا، بشأن سياسة الحكومة بشأن القضاء على ظاهرة الأطفال بلا مأوى. - طلب من نفس النائب بشأن تسهيل إجراءات وتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة. - طلب من النائب سعد تمراز عن سياسة الحكومة بشأن استكمال مشروعات الصرف الصحى بمحافظة البحيرة.

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