شكرا لقرائتكم خبر عن 3 اجتماعات هامة لـ "مشروعات البرلمان" لدعم الشباب تبدأ غداً..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعرض ”الخليج 365” تفاصيل 3 اجتماعات هامة تعقدها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تبدأ غداً الأحد وحتى الثلاثاء المقبل، لدعم مشروعات الشباب بالمحافظات، وفتح نقاشات موسعة حول وعود الحكومة فى هذا الشأن. ونستعرض الاجتماعات على النحو التالى : 1. اجتماع الأحد للوقوف على ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتمويل حاضنات الأعمال، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، و نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. 2. اجتماع الأثنين لمناقشة الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولي، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. 3. اجتماع الثلاثاء للوقوف على الدور الذي يقوم به الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، بحضور الدكتورة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

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