شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة آمال رزق الله تشارك فى فعاليات المؤتمر البرلمانى الدولى حول الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، اليوم، فى فعاليات المؤتمر البرلمانى الذى ينظمه الاتحاد البرلمانى الدولى حول هجرة أمنة ومنظمة ومنتظمة، بالعاصمة المغربية الرباط.

جاء ذلك بحضور 40 دولة مشاركة، برئاسة غابيرلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلمانى الدولى، والحبيب المالكى رئيس مجلس النواب المغربى، وعبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين.

وقالت النائبة فى بيان اليوم السبت، إن المؤتمر يهدف إلى تنسيق الرؤى والجهود البرلمانية فى سبيل إقرار وتطبيق الميثاق العالمى من أجل ندرة أمنة.

وأضافت أن التنمية الاقتصادية التى تقوم عليها الدولة المصرية ساهمت فى تقليل الهجرة غير الشرعية، إلى الدول الأوروبية.