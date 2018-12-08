روحاني يعتبر العقوبات الأميركية على إيران "إرهابا اقتصاديا"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الايراني حسن روحاني

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت أن العقوبات الأميركية على بلاده تعد "إرهابا اقتصاديا"، وذلك في مؤتمر يحضره مسؤولون من دول عدة بينها روسيا والصين في طهران.

وقال روحاني في خطاب متلفز إن "العقوبات الأميركية غير المنصفة وغير القانونية بحق دولة إيران استهدفت بلدنا في مثال واضح على الإرهاب".

وأضاف أن "الإرهاب الاقتصادي مصمم لخلق حالة ذعز في اقتصاد بلد ما والخوف في بلدان أخرى لمنع الاستثمار في البلد المستهدف".

وأدلى روحاني بتصريحاته في مؤتمر عن الإرهاب والتعاون الإقليمي حضره رؤساء برلمانات من أفغانستان والصين وباكستان وروسيا وتركيا.

وقال الرئيس الإيراني "نواجه هجوما شاملا لا يهدد فقط استقلالنا وهويتنا بل يهدف كذلك لضرب علاقاتنا التاريخية".