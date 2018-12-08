انت الان تتابع مصر والكويت توقعان اتفاقيتين بـ2.28 مليار جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار

وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع الاتفاقيتين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وقالت نصر إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها، إذ يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة