مصر والكويت توقعان اتفاقيتين بـ2.28 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م
سحر نصر وزيرة الاستثمار
وقعت مصر والصندوق الكويتى للتنمية، اتفاقيتين لدعم مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر بقيمة 1.4 مليار جنيه، وتمويل مشروع إنشاء 4 محطات تحلية مياه البحر في محافظة جنوب سيناء بقيمة 880.5 مليون جنيه فى إطار برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، ووقع الاتفاقيتين الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عبد الوهاب البدر مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، بحضور السفير محمد صالح الذويخ سفير الكويت لدى مصر، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.
وقالت نصر إن مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم جهود تنمية سيناء وتوفير التمويلات اللازمة لإحداث التنمية بها، إذ يهدف إلى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة وتقليل الهدر فيها لاستخدامها في زيادة الرقعة
وأضافت أن المشروع يتضمن إنشاء محطة لمعالجة مياه مصرف بحر البقر بطاقة 5 ملايين م3/ يوم يتم الاستفادة منها في استصلاح وزراعة حوالي 330 ألف فدان شرق قناة السويس بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حالياً بمنطقتي سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالي الأراضي المزروعة إلى 400 ألف فدان، إنشاء مشروعات تنمية زراعية متكاملة (إنتاج زراعي وحيواني وصناعي) وهذا من شأنه زيادة كميات الصادرات وتقليل الواردات.
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