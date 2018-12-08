انت الان تتابع هل تشارك السلطانة هيام في «لص بغداد» مع محمد إمام؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ م

قبل ساعات نشر الفنان محمد إمام مجموعة من الصور داخل لوكيشن تصوير فيلمه الجديد «لص بغداد»، بحضور الفنانة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة بـ«السلطانة هيام». وكشف «إمام» عن سعادته بزيارتها له في أثناء تصوير فيلمه، ولكن وجودها فى مصر بالتزامن مع وجود التركي خالد أرجنش الشهير بـ«السلطان سليمان»، الذى شاركها قبل سنوات في المسلسل التركي الأشهر «حريم السلطان» من أجل تصوير «كازبلانكا»، يطرح تساؤلا: هل ستشارك «أوزرلي» فى فيلم محمد إمام الجديد؟ ربما هذه ستكون المفاجأة التي يحملها لنا منتج الفيلم، تامر مرسي.

كانت آخر مشاركة لمريم أوزرلي هو الجزء الثالث من «حريم السلطان»، الذي انسحبت من تصوير جزئه الرابع لخلافها مع المنتج؛ بسبب عدم حصولها على نسبة من المبيعات مثلما حدث مع خالد أرجنش، بعد أن حقق العمل نسب مبيعات مرتفعة داخل الوطن العربي، وخلال الأيام الماضية أشارت الصحف التركية إلى أنها انضمت