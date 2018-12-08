انت الان تتابع 1.8 مليار جنيه قيمة مستحقات الجمارك خلال شهرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٢ ص

كشف تقرير تلقاه وزير المالية من مصلحة الجمارك، أن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول سبتمبر 2018 وحتى أكتوبر 2018، بلغ نحو 4 آلاف و462 محضرا بقيمة مليار و194 مليون جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و869 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة تشمل 26 محضرا، تتعلق بتهريب مواد مخدرة بلغت قيمة المستحقات عليها نحو مليار و110 ملايين جنيه، وكذلك عدد آلفين و156 محضرا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة، بلغت قيمة المستحق عنها نحو 35 مليونا و556 ألف جنيه.

وأضاف أن محاضر التهرب شملت أيضًا عدد 7 محاضر تتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وكاميرات مراقبة والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك عنها 210 آلاف جنيه، بالإضافة إلى 476 محضرا تتعلق بملابس جاهزة وأجهزة كهربائية ومستلزماتها بلغت مستحقاتها نحو 2 مليون و575 ألف جنيه. وأشار التقرير، إلى أن محاضر التهرب شملت أيضًا