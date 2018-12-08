9 أعضاء بالبرلمان العربى يتقدمون للترشح لمنصب نائب الرئيس

تقدم اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب للترشح لمنصب نائب رئيس البرلمان العربى، وذلك فى الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس ونوابه.

وبعد إعادة انتخاب رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل السلمى.. فتح السلمى باب الترشح لأعضاء البرلمان للترشح لمنصب رئيس البرلمان، حيث تقدم تسعة نواب للترشح، من بينهم اللواء سعد الجمال.

وقال اللواء سعد الجمال، فى كلمة أدلى بها خلال ترشحه للمنصب فى جلسة البرلمان المنعقدة بالجامعة العربية، "إنه شارك فى تأسيس البرلمان العربى منذ كان برلمانا عربيا إنتقاليا إلى أن أصبح برلمانا دائما".. وعرض سيرته المهنية والسياسية، كوضحا أنه التحق بالبرلمان المصرى عام 2000، وقبل ذلك قضى 31 عاما فى مجال العمل الأمني.

ونوه إلى أن البرلمان المصرى خصص لجنة للشئون العربية منذ فترة طويلة، نظرا لأهمية تعزيز التضامن العربى، مشيرا إلى أنه خلال حرب 1973 كان الأمن القومى العربى فى أوج انتصاره، حين وقفت الأمة العربية جميعها لتقطع النفط عن الغرب بسبب دعم إسرائيل، كما نوه بمواقف القادة العرب فى ذلك الوقت، وفى مقدمتهم عاهل السعودية الراحل الملك فيصل، والرئيس الجزائرى الراحل هوارى بومدين.

والنواب المتنافسون على منصب نائب رئيس البرلمان هم: أبو صلاح شلبى (ليبيا)، خالد بن زايد (الإمارات)، راشد الشامسى (سلطنة عمان)، سعد الجمال (مصر)، عائشة المناعى (قطر)، عادل العسومى (البحرين)، عبدالرحمن محمد على سعيد (السودان)، منال دمور (الأردن)، ويوسف رحمانى (الجزائر).