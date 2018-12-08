بن راشد: المرأة تستحق أن تمثل النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، اعتبارا من الدورة المقبلة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر: "توجيهات أخي رئيس الدولة بتخصيص نسبة ٥٠% للمرأة في الدورة الانتخابية القادمة للمجلس الوطني الاتحادي تعطي دفعة كبيرة لترسيخ دور المرأة التشريعي والقانوني والبرلماني في مسيرتنا التنموية.. المرأة نصف المجتمع وتستحق أن تمثل هذا النصف في مجلسنا الوطني الاتحادي".

وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، تم رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% من الدورة المقبلة، في خطوة ترسخ توجهات دولة الإمارات المستقبلية، وتحقق التمكين الكامل للمرأة الإماراتية، وتؤكد دورها الريادي والمؤثر في جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات.

وتأتي توجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمضاعفة النسبة الحالية للتمثيل النسائي في المجلس الوطني الاتحادي وهي 22.5%، لتصل إلى 50% من الدورة المقبلة؛ لتضع دولة الإمارات في المراكز المتقدمة على مستوى العالم، من حيث تمثيل المرأة في البرلمان، وبذلك تحقق المرأة الإماراتية في زمن قياسي ما حققته مثيلاتها في العالم عبر عقود طويلة.