بعث السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، رسالة خطية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومشاركة السلطنة في القمة الخليجية الـ 39 والمقرر عقدها في الرياض غدا الأحد. وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم السبت، أن الرسالة قام بتسليمها الدكتور السيد أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي سفير السلطنة المعتمد لدى السعودية، وذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير عزام بن عبد الكريم القين بمقر وزارة الخارجية السعودية.



شكرا لقرائتكم خبر عن السلطان قابوس يبعث برسالة للملك سلمان تتعلق بالعلاقات الثنائية السلطان قابوس يبعث برسالة للملك سلمان تتعلق بالعلاقات الثنائية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .