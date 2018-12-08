منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة يكرم مفتي مصر

كرم الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في الجلسة الختامية لأعمال الملتقى العالمي الخامس، فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، تقديرا لجهوده في تعزيز السلم ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة، ومواجهة وتفكيك الفكر المتطرف وإرساء السلام العالمي.

ووجه مفتي مصر الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وراعي الملتقى، والشيخ عبدالله بن بيه على هذا التكريم، في ضوء العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، واستمرارا لجهود التعاون المستمر بين المؤسسات الدينية في جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.

وكان مفتي مصر قال في كلمته في الجلسة الأولى لفعاليات الملتقى العالمي الخامس "حلف الفضول.. فرصة للسلم العالمي" إن الإسلام يدعو دائما إلى التعايش السلمي والحوار مع الآخر، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من أسس فكرة المواطنة في "وثيقة المدينة"، لافتا إلى أن هذه الوثيقة تحتوي على جوانب عظيمة تناولتها الكثير من الدراسات الحديثة، وفيها جوانب أخرى تحتاج إلى المزيد من التركيز والطرح.