شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برغبة للنائب عاصم مرشد يطالب بميكنة الشهر العقارى فى كوم حمادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد ،عضو مجلس النواب عن دائرة كوم حمادة بمحافظة البحيرة ،باقتراح برغبة الى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، طالبه فيه بالإسراع فى ميكنة مكتب الشهر العقارى بكوم حماده لراحة المواطنين .
وقال " مرشد " ، فى بيان له ،ان اهالى وجماهير مدينة كوم حمادة وجميع قراها وتوابعها ،يعانون أشد المعاناة فى تعاملاتهم اليومية مع مكتب الشهر العقارى، نظرا لانه يعمل بطريقة بدائية ، مؤكدا على ضرورة الإسراع فى ميكنة المكتب لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
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