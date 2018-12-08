شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "إعلام النواب": هناك قوى تسعى للتشكيك فى إنجازات الدولة ويجب مواجهتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب محمد شعبان، وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على أن هناك فريقا كل دوره التشكيك والتقليل من كل ما يصدر عن مؤسسات الدولة بعلم وبدون علم، مضيفا: "هذا ما يتم حاليا للتقليل من الإنجازات التى هى حقائق على أرض الواقع مثبتة بالوقائع بالصوت والصورة، وتؤكد جدواها التقارير الدولية وليست مجرد طموحات أو وعود وهمية".

وأوضح شعبان، فى بيان له اليوم، أنه على سبيل المثال فإن مشروع روضة السيدة بمنطقة السيدة زينب والذى كان منطقة تل العقارب سابقا فإن هناك محاولات للتشكيك بالمشروع مستمرة وكلما ترد على أى منها يخرجوا بأكذوبة جديدة، مشيرا إلى أن البعض من خارج المنطقة أشاع أن المشروع ليس لسكان السيدة وأن الأرض بيعت لمستثمر وغير ذلك.

وأضاف النائب محمد شعبان، أن هذا ما يجرى بالقياس فى شتى الأنحاء وحتى فى أحكام القضاء لتشكيك المواطنين حتى فيما يجرى أمام أعينهم استهدافا للسلطة والنظام موضحا أن الحكومة تتعامل بالورقة والقلم وتوضح الحقائق عبر أرقام ومعلومات موثقة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يعلن عن مشروعات وهمية إنما افتتاحات حقيقية على أرض الواقع لأنه كان صادقا عندما قال امام الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية لن أبيع الوهم للمصريين، مؤكدًا على أن البعض أيضا يكيل بمكيالين بالنظر للسلبيات دون الإيجابيات وذلك فى قطاع الصحة على سبيل المثال بإغفال أكبر مسح طبى فى التاريخ للمواطنين للقضاء على فيروس سى والتركيز على سوء حالة المستشفيات وهو الأمر الذى بدأ منذ وقوع العدوان الثلاثى وبسبب الضغوط والوضع المالى لم تتمكن الدولة من التطوير.

وأشار وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، إلى أنه مطلوب إلقاء الضوء وتوضيح الحقائق فى وسائل الإعلام والتوعية بعائد تلك المشروعات والإنجازات والهدف من كل خطى الدولة، مناشدا جميع وسائل الاعلام القيام بهذا الدور المهم.