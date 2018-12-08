سليم عون:المشكلة التي تعيق تأليف الحكومة داخلية ولا دخل لايران بالمسألة

لفت عضو كتلة "​لبنان القوي​" النائب ​سليم عون​ في حديث تلفزيوني الى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ رفض حكومة 32 وزيراً والسبب بات معروفاً وهو تمثيل طوائف معينة كالعلويين"، مشيرا الى أن "لا أحد يستطيع أن يوقف تشكيل حكومة وهو مكلف، فليجد لنا حلاً".

وأشار الى أن "القرار للحكومة مجتمعة سواء كانت بست وزراء أو 32 وزيراً"، لافتا الى أن "فكرة 32 وزيراً أتت لنجد حلاً للعقد القائمة"، مؤكدا أن "الحل لفك عقدة التأليف هو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري".

ورأى أن "المشكلة داخلية، وفي الداخل لا نستطيع بعد أن ندير شؤوننا بأنفسنا"، معربا عن اعتقاده أن "لا دخل ل​ايران​ وسواها بتأخير تأليف الحكومة"، مضيفا: "ربما المشكلة هي في ​الدستور​ والنظام"، مشيرا الى أنه "لو كانت المشكلة لكانت حلت والتزم الجميع".