شربل: روسيا أبلغت بعض المسؤولين رفضها لأي اعتداء اسرائيلي على لبنان

اعتبر وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، "ان موضوع الانفاق المزعومة من قبل ​اسرائيل​، ليست جديدة وهذه الانفاق محفورة منذ ​حرب تموز​ في ال 2006 ، وهي كناية عن ملاجئ للمقاومة وليست انفاقا، فاسرائيل خاضت في ال 2006 حرب انفاق والتي كان لها دورا بارزا في الانتصار على ​الجيش الاسرائيلي​ بعدما توغّل برا في جنوب لبنان"، مشيرا الى ان "اسرائيل تحاول عزل لبنان دوليا في حال كانت تخطط لشن حرب او فرض عقوبات اقتصادية على لبنان، وأي قذيفة تطال حزب الله او غيره هو اعتداء على لبنان وعلى الدولة ان تتحرك في هذه الحالة."

ولفت شربل في حديث اذاعي، الى ان "نحن نقدّم حوالي 300 شكوى ضد اسرائيل، وهي من يخرق السيادة يوميا بحرا وبرا وجوا، ورأى ان الذي يخيف اسرائيل هو ان يوم من الايام يمكن للولايات المتحدة ان تتحالف مع ايران،" كاشفا ان "​روسيا​ أبلغت بعض المسؤولين اللبنانيين انها لن تقبل بأي اعتداء على لبنان، ولبنان بالنسبة لها خط أحمر، في حين ان لبنان رفض هبة عسكرية روسية بالمليارات من الاسلحة عرضت على الجيش"، مضيفا ان "روسيا وان كانت ليست موجودة في لبنان عسكريا الا انها بالتاكيد موجودة معنويا نتيجة وجودها القوي في سوريا وتأثيرها على المنطقة"، واعتبر شربل من جهة اخرى ان" العقد الحكومية قد تكون خارجية، وترتكب اليوم غلطة كبيرة في تشكيل ​حكومة​ وحدة وطنية، التي هي كناية عن حكومة مصغرة عن ​مجلس النواب​، والتي لن يكون بالامكان محاسبتها من جانب النواب او طرح الثقة بها"، سائلا: "اين الديمقراطية في نظام من دون معارضة؟".