النشرة: موجة من البرد القارص في منطقة حاصبيا وتساقط الثلوج على جبل الشيخ

أفاد مراسل النشرة في ​حاصبيا​، ان الطقس في منطقة حاصبيا ​العرقوب​ يستمر ماطرا وعاصفا ، حيث تسببت ​الامطار​ الغزيرة بسيول حولت الحفر وسط الطرقات الى مستنقعات، كما يلف المنطقة ضباب كثيف حجب الرؤيا في ظل موجة من البرد القارص. وقد سجل ليلا تساقط للثلوج على مرتفعات ​جبل الشيخ​.

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