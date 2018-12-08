رئيس الصين أمِل أن تعمل كوريا الشمالية وأميركا على تبديد القلق المتبادل بينهما

أعرب الرئيس الصيني شي جينبينغ، خلال لقائه وزير الخارجية الكوري الشمالية ري يونغ الّذي يزور بكين، عن أمله في أن "تعالج كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأميركية مواطن القلق المشروعة لدى كلّ منهما، لكي تواصل عملية محادثات السلام في شبه الجزيرة الكورية إحراز تقدّم إيجابي".
وأكّد له ري يونغ هون أنّ "كوريا الشمالية تواصل العمل على نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية".
وتأتي زيارة الوزير الكوري الشمالي إلى بكين، فيما لم يتمّ إحراز تقدّم كبير منذ القمة التاريخية في حزيران الماضي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة.
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