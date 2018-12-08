وداعا "نوة قاسم".. تحسن حالة الطقس وعودة حركة الملاحة في ميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

شهدت الإسكندرية، صباح اليوم السبت، تحسنًا نسبيًا في حالة الطقس وهدوءًا في سرعة الرياح وارتفاعا لأمواج البحر، في اليوم الأول من انتهاء نوة "قاسم".

وتعرضت المدينة الساحلية، على مدار 5 أيام، لموجة من الطقس السيئ بالتزامن مع نوة "قاسم" والتي صاحبها أمطار غزيرة ورياح وعواصف شديدة وانخفاض في درجات الحرارة.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية، صباح اليوم، إعادة فتح بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.

وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، إن إدارات الميناء المختصة بدأت في إدخال السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقًا لأولوية تراكيها والبالغ عددها 50 سفينة.

ووجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

يشار إلى أن رياح نوة "قاسم" تسببت، أمس، في غرق مركب صيد بمنطقة المكس وجنوح أخرى بمنطقة المنشية، وتحطم 3 سيارات بعدما انهار عليها سور بمنطقة العوايد، دون حدوث إصابات.