قداس الأربعين على شهداء دير الأنبا صموئيل في المنيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

عقدت مطرانية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، اليوم السبت، قداس الأربعين على شهداء الحادث الإرهابي الأخير على طريق دير الأنبا صموئيل، والذي أسفر عن استشهاد 7 أقباط واصابة 18 آخرين.

وعُقد القداس داخل كنيسة الأمير تادرس الشاطبي وسط مدينة المنيا، وترأسه الأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبو قرقاص، بحضور عشرات الأساقفة من الأديرة المختلفة، والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة.

وقال الأنبا مكاريوس خلال كلمته في منتصف القداس: "إن اليوم هو عيد لنا جميعًا، وأننا نحتفل بأن الكنيسة أصبح لها باقة جديدة من الشهداء في السماء"، مضيفًا أن الأسر التي قدمت الشهداء لها الفخر بأنهم ربوا أبنائهم تربية قائمة على الاستشهاد "يجب جميعًا أن نفخر بذلك".

يُذكر أن عناصر إرهابية، هاجمت عددًا من المواطنين أثناء توجههم لزيارة دير الأنبا صموئيل المعترف، يوم 2 من شهر نوفمبر الماضي، وأسفر عن استشهاد 7 وإصابة 13 آخرين، وتضم قائمة الشهداء "كمال يوسف شحاتة، ورضا يوسف شحاتة، وفادي يوسف شحاتة، وماريا كامل يوسف، وبوسي ميلاد يوسف، وبيشوي رضا يوسف، وأسعد فاروق لبيب.

وشهد نفس الطريق في شهر مايو 2017، حادث مماثل عندما هاجم مسلحون حافلات تقل أقباط أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل؛ ما أسفر عن استشهاد 28، وإصابة 24 آخرين.