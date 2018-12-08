إصابة 5 في حادثي تصادم بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- عاشور أبوسالم:

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة، اليوم السبت، في حادثتي تصادم متفرقتين بمركزي أشمون وشبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونقل المصابين إلى المستشفيات لإجراء اللازم لهم.

وتلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير امن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة بحادث تصادم ومصابين بطريق سمادون كفر السيد أمام عزبة السلامية، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل ودراجة نارية بدون لوحات، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من ركاب الدراجة النارية.

كما تلقى إخطارًا آخر بتصادم ومصابين على طريق "شبين الكوم - السادات"، بالانتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث سيارة نقل ودراجة نارية اصطدمت بالسيارة من الخلف، واصطدام سيارة أخرى بالدراجة.