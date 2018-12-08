إلقاء القبض على 278 من متظاهري "السترات الصفراء" في باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (دب ا):

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إلقاء القبض على 278 شخصًا في العاصمة باريس من المشاركين في الاحتجاجات ضد زيادة ضرائب الوقود.

وبدأ المتظاهرون في الاحتشاد في بداية الأسبوع الثالث لاحتجاجات ما يطلق عليه وصف أصحاب "السترات الصفراء".

وأظهرت مشاهد تليفزيونية احتشاد أكثر من مئة شخص بالقرب من قوس النصر، الذي كان بؤرة لأعمال عنف الأسبوع الماضي، أصيب خلالها أكثر من مئة شخص.

ونشرت السلطات الفرنسية 89 ألف رجل شرطة فى مختلف أنحاء البلاد، بينهم 8 آلاف في باريس، مدعومين بعربات شرطة مدرعة، وهو الإجراء الأول من نوعه منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقال راديو"فرانس إنفو" إنه يجرى التحقيق مع 32 من المقبوض عليهم، ولم تؤكد الشرطة هذا الرقم، ولكنها قالت إن هناك شبهات حول انضمام كثيرين ممن تم إلقاء القبض عليهم للاحتجاجات بهدف إثارة أعمال العنف، والتخريب والنهب.

وحذر وزير الداخلية كريستوف كاستانير أمس الجمعة بأن "القوة ستبقى للقانون"، عارضا تدابير أمنية "واسعة النطاق سيتم اتخاذها لهذه المناسبة، ومن ضمنها استخدام آليات مدرعة لقوات الدرك قادرة على إزالة السواتر التي قد ينصبها المحتجون في العاصمة، كما حدث في الأول من ديسمبر.

ووفق قناة فرنسا-24، كررت السلطات التنفيذية تأكيدها بأنها في حالة اليقظة القصوى، داعية الفرنسيين إلى التحلي بالروح الجمهورية، وأنها لا تخفي قلقها حيال مخاطر انزلاق الوضع ربما إلى ما يشبه التمرد.

وتراجعت الحكومة عن فرض زيادة الضريبة على الوقود، وهو الإجراء الذي أشعل الأزمة بالأساس، غير أن ذلك لم ينجح في وقف حركة لا قادة لها ولا هيكلية منظمة، تتطور خارج الأطر المحددة، بحسب القناة.