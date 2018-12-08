انت الان تتابع مع المشروب الساخن.. حضري الموز المقلي في دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:فيروز ياسر ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص

الموز المقلي

في هذه الأيام قارسة البرودة نحتمي بالملابس الثقيلة والمشروبات الساخنة، والأطعمة الصحية واللذيذة التي تعطي الدفء، وهذا الأمر يتم طوال اليوم، خاصة في المساء نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل أكبر، وكلما شعرنا بالبرودة كنا في حاجة إلى تناول الحلويات على وجه الخصوص، وبالطبع يمكنك الاستفادة من موسم الفواكه لتحضير الحلويات المختلفة، ومن بينها الموز الذي غالبا ما يُضاف إلى الكيك أو يزين به أطباق الحلويات فقط، ولكن هناك طريقة أخرى لتحضير حلويات من الموز في وقت قصير، وبناء على ذلك اعرفي طريقة تحضير الموز المقلي لتقدميه مساءً إلى أسرتكِ.

- المكونات: 6 ثمرات موز واحد وربع كوب دقيق ملعقة صغيرة بيكنج باودر ماء رشة ملح رشة فانيليا للتزيين: سكر بودرة - طريقة التحضير 1- اخلطى الدقيق مع البيكنج باودر ورشي الملح والفانيليا. 2- أضيفي الماء وقلبي حتى يصبح القوام سائلاً قليلًا. 3- قلبي الموز فى دقيق ثم الخليط وبعدها اقليه فى الزيت. 4-