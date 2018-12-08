السيسي يشارك في جلسة «شباب رواد الأعمال بإفريقيا»

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٥ ص

الرئيس عبد الفتاح السيسي

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك، بعد ظهر اليوم السبت، في جلسة (شباب رواد الأعمال بإفريقيا) وهي الجلسة التمهيدية التي تسبق الافتتاح الرسمي لمنتدى إفريقيا 2018 غدا الأحد بشرم الشيخ، موضحا أن الجلسة تعني بدعم قدرات الشباب الإفريقي في مجال تنمية ريادة الأعمال والابتكار، إذ يلقي السيسي كلمة تتضمن رؤية مصر تجاه دعم وتمكين الشباب، كما يشارك في الجلسة الرئيس الرواندي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسكرتير عام منظمة الكوميسا، ولفيف من كبار رجال الأعمال الأفارقة.

يذكر أن السكرتير العام لمنظمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا" تشيلشي مبوندو كابويبوي، قالت، في وقت سابق اليوم، إن الاستثمارات والتجارة البينية بالدول الأعضاء بتجمع الكوميسا سوف تشهد نموا ملحوظا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الاتحاد الافريقى في فبراير المقبل، واصفة السيسى بأنه