البنك الأوروبي يقدم قرض ومنحة بـ 60 مليون يورو

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٠ ص
سحر نصر وزيرة الاستثمار
يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم السبت، اتفاقيتي قرض ومنحة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في المحافظات المصرية، وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات لها، على هامش منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، أن اتفاقية القرض بقيمة 45 مليون يورو وستوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات مصر وسيكون مدته 4 سنوات بفائدة ميسرة، مضيفة أن اتفاقية المنحة بقيمة 15 مليون يورو.
وذكرت جامع أن المنحة سيتم توجيهها لتمويل مشروعات لتطوير البنية التحتية والمجتمعية في مناطق بـ6 محافظات مصرية هي: الإسكندرية والجيزة وأسيوط والمنوفية وبورسعيد والشرقية، موضحة أن الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي عبر بنك الاستثمار الأوروبي تشمل عمليات ترميم مدارس ومساكن ومراكز شباب.يذكر أن في شهر
يذكر أن في شهر سبتمبر 2017، وقع البنك اتفاقية لتمويل مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، بقيمة 4.7 مليون يورو، كما وقع البنك مذكرة تفاهم تتضمن الاتفاق على توقيع 3 مشروعات مستقبلية مع البنك خلال الشهور المقبلة، هي دعم مشروع مصرف كتشنر بتمويل بقيمة 209 ملايين يورو، ومشروع تأهيل الصرف الصحي للقرى الملوثة لبحيرة قارون في الفيوم بقيمة 172 مليون يورو، ومنحة الدعم الفني لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بغرب الإسكندرية بقيمة 400 ألف يورو. للمزيد من التفاصيل (اضغط هنا)
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