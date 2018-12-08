انت الان تتابع البنك الأوروبي يقدم قرض ومنحة بـ 60 مليون يورو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٠ ص

سحر نصر وزيرة الاستثمار

يوقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم السبت، اتفاقيتي قرض ومنحة مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 60 مليون يورو لدعم مشروعات تنموية في المحافظات المصرية، وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات لها، على هامش منتدى أفريقيا 2018 بشرم الشيخ، أن اتفاقية القرض بقيمة 45 مليون يورو وستوجه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظات مصر وسيكون مدته 4 سنوات بفائدة ميسرة، مضيفة أن اتفاقية المنحة بقيمة 15 مليون يورو.

وذكرت جامع أن المنحة سيتم توجيهها لتمويل مشروعات لتطوير البنية التحتية والمجتمعية في مناطق بـ6 محافظات مصرية هي: الإسكندرية والجيزة وأسيوط والمنوفية وبورسعيد والشرقية، موضحة أن الاتفاقية الممولة من الاتحاد الأوروبي عبر بنك الاستثمار الأوروبي تشمل عمليات ترميم مدارس ومساكن ومراكز شباب.يذكر أن في شهر