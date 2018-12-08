انت الان تتابع أحمد الفيشاوي طبيب دموي في دعاية فيلم 122 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

بداية مخيفة لفيلم الرعب 122 للمخرج ياسر الياسري في البوستر التشويقي الأول، حيث يظهر النجم أحمد الفيشاوي بزي طبيب في بانيو موتى مُلطخ بالدماء، وبجواره كبد إنسان، بداخل غرفة عمليات كأنه انتهى في التو من جريمة قتل، الفيلم هو العربي الأول الذي يُصنع بتكنولوجيا 4DX، ومن المقرر إطلاقه 2 يناير المقبل بدور العرض المصرية، وابتداءً من 10 يناير بالدول العربية. منتج الفيلم سيف عريبي أعلن عن تعاونه مع الملحن العالمي مارك بيتري (Westworid، Avengers: Infinity War) لعمل الموسيقى التصويرية لبرومو الفيلم، بينما قام عريبي بتأليف الموسيقى التصويرية للفيلم.

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها. 122 هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل

تدور أحداث الفيلم خلال ليلة دموية في أكثر مكان من المفترض أن نشعر فيه بالأمان، حيث يكافح شاب وحبيبته، ليس للوصول إلى المستشفى، ولكن للهروب والنجاة منها.

122 هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، ويضم العديد من النجوم من بينهم طارق لطفي، أحمد داوود، أمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف. الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، منتج منفذ محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي.

سيف عريبي هو مؤلف موسيقي بجوار تأسيسه لشركة مقام للإنتاج الفني التي قدمت فيلمي الإثارة والأكشن الناجحين الهرم الرابع والقرد بيتكلم، وتصدّر الفيلمان شباك التذاكر المصري خلال عرضهما بموسم عطلة منتصف العام الدراسي في عامي 2016 و201.