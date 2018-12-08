انت الان تتابع استنزاف العقول.. الأتراك يهربون من جحيم أردوغان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا، والمشاكل التي يعانيها نظام التعليم والقيود المتزايدة على الحريات تدفع المتعلمين للرحيل عن تركيا بحثا عن حياة أفضل في الخارج

تسببت سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الداخلية، في نزوح آلاف الشباب خاصة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات، للبحث عن حياة جديدة في الخارج، وذلك بعد فشل محاولة الانقلاب ضد الحزب الحاكم التركي من جانب، وخوفًا من التدهور الاقتصادي وتراجع مستوى الحريات، نظرًا لأن نسبة كبيرة من الشعب التركي أيقنت أن مستقبلهم لم يعد مطمئنا في ظل تزايد معدلات البطالة، وتفاقم أزمة الرواتب الخاصة بالموظفين، الأمر الذي أثار مخاوف الشارع العثماني من استنزاف العقول نتيجة الأزمات المتراكمة.

صحيفة "أحوال تركية"، أكدت أنه من شأن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا، والمشاكل التي يعانيها نظام التعليم في أنقرة والقيود المتزايدة على الحريات أن تدفع المتعلمين من الأتراك للرحيل عن تركيا بحثا عن حياة أفضل في الخارج. ونقلت الصحيفة عن معهد الإحصاء التركي قوله: إن "عدد من هاجروا من تركيا عام 2017

صحيفة "أحوال تركية"، أكدت أنه من شأن الأزمات الاقتصادية التي تمر بها تركيا، والمشاكل التي يعانيها نظام التعليم في أنقرة والقيود المتزايدة على الحريات أن تدفع المتعلمين من الأتراك للرحيل عن تركيا بحثا عن حياة أفضل في الخارج. ونقلت الصحيفة عن معهد الإحصاء التركي قوله: إن "عدد من هاجروا من تركيا عام 2017 وصل إلى 250 ألفا و640 شخصا بواقع 42%، كما أن الشريحة العمرية الأهم بين المهاجرين تدور بين 25 و29 عامًا. فيما كشف تقرير أعده حزب الشعب الجمهوري، حول استنزاف العقول، أن عدد الأتراك الذين يرحلون عن البلاد زاد 63% العام الماضي، ليصل إلى نحو 113 ألفا في 2017.

اقرأ أيضًا: سياسات أردوغان الداخلية تزيد معاناة اقتصاد تركيا كان معظم الشباب الأتراك الذين غادروا البلاد محترفين ومُدربين، منهم نحو 24 ألف مهندس هاجروا عام 2016، حسب سكاي نيوز. رئيس جمعية الصناعة التركية للبرمجيات، أُفق جونيش، دعا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من أجل عكس مسار هجرة مطوري البرمجيات إلى الخارج، بحثا عن فرصة. وقال جونيش: "حاجتنا لأشخاص مؤهلين تتزايد بسبب وجود مستوى خطير من الهجرة إلى دول أجنبية.. ففي الآونة الأخيرة انتقل عدد كبير من مطوري البرمجيات الشباب إلى دول أجنبية، وما زالوا يرحلون". وتابع: "يجب أن يتوقف هذا على الفور، والسبيل لهذا هو خلق بيئة صالحة لاقتصاد معلوماتي"، حسبما نقل موقع "أحوال" التركي.

اقرأ أيضًا: لماذا انقلبت تركيا على حلفائها في عفرين السورية؟ وباتت قضية استنزاف العقول في تركيا قضية ساخنة، إذ أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطوات تهدف إلى وقف هجرة الأكاديميين، لكن أكاديميين قالوا: إن "الإغراءات المالية كان لها دور جزئي فقط في اتخاذهم قرار مغادرة البلاد". الصحيفة التركية أكدت أن الأمر ذاته ينطبق على مطوري البرامج الإلكترونية، الذين يجدون أن من الأسهل لهم إيجاد وظيفة آمنة في الخارج مقارنة مع أصحاب المهن الأخرى. من جانبها قالت آرزو، وهي مطورة برمجيات: "هناك طلب على مطوري البرمجيات في برلين وأمستردام ولندن، ومطورو البرامج الأتراك ماهرون بالفعل، وهم يهاجرون من أجل المزيد من الحرية، ومن أجل تحسين جودة الحياة، ومن أجل أجر أفضل"، موضحة أن نحو 10% من أفضل مطوري البرمجيات رحلوا عن البلاد". وأشارت آرزو، التي انتقلت إلى هولندا مع أسرتها، إلى أن العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بتركيا يضطرون لمواجهة الكثير من المشاكل، منها غياب مبدأ الجدارة والاستحقاق.



اقرأ أيضًا: هل تسعى تركيا إلى إنتاج سلاح نووي لتعزيز نفوذها؟ وأوضحت: "فجأة تجد شخصا ليس أكفأ منك يعين في منصب رفيع، فتفقد حماسك"، مضيفة أن منح الأبحاث التي يعطيها مجلس البحث التكنولوجي والعلمي، تفتقر أيضا إلى المعايير الموضوعية، وأنها تعطى لأشخاص غير مؤهلين. كان المكتب الاتحادى للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا، قد أعلن في وقت سابق، أن عدد طلبات اللجوء المقدمة من دبلوماسيين وموظفين حكوميين أتراك وأفراد أسرهم، تجاوز ألف طلب منذ فشل محاولة الانقلاب فى تركيا عام 2016. وأوضح المكتب بمدينة نورنبرج، أنه حتى السابع من شهر مارس الماضى، قدم 288 شخصًا من حاملى جوازات السفر الدبلوماسية (جوازات سوداء) و771 شخصًا من حاملى جوازات السفر الخاصة بالموظفين (جوازات خضراء)، طلبات لجوء فى ألمانيا، حسب "موقع 24". على جانب آخر، كشفت بيانات وزارة الداخلية الألمانية، ارتفاع نسبة قبول طلبات لجوء الأتراك، والتى تزامنت مع ارتفاع عدد طالبى اللجوء من تركيا فى العام الحالى، بنسبة 38.2%، حسب "د.ب.أ".

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