انت الان تتابع ضبط 39 متهماً في حملة أمنية مكبرة بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد رشدي ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥٠ ص

أرشيفية

قامت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بشن حملة أمنية تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، لضبط الخارجين عن القانون وتجار المخدرات، وأسفرت الحملة عن ضبط 32 متهما بحوزتهم مخدرات، وكميات من الإستروكس، والهيروين، الأقراص المخدرة، كما تمكنت الحملة من ضبط 7 متهمين بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وتولت النيابة التحقيقات، وفي نفس السياق، ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على أحد الأشخاص لاتهامه بالغش التجاري خلال حملة أمنية.

وخلال عملية التفتيش ضبط بحوزته 25 طن و342 كيلو ورق طباعة غير مطابق للمواصفات القياسية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق. كما أسفرت الحملة عن تحرير 66 قضية تموينية، لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى إغلاق منشآت غير مرخصة وإدارتها بدون ترخيص، وإنتاج خبز