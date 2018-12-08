«ادّهس بين العربيات».. تفاصيل مقتل صيدلي بأكتوبر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - صديق المجني عليه: شخصية محترمة ومالوش في سكك البلطجية.. كان نازل من الجيش أجازة أسبوع.. قاللي رايح مشوار وهاجيلك ورجع ميت.. سواقين التوك توك وقعوه وعربية خبطته

«إسلام أحمد» شاب عشريني، بمجرد أن أنهى دراسته، التحق بالجيش كجندي مقاتل في صفوف القوات المسلحة لأداء الواجب الوطني، يتمتع بدماثة الخلق وحب واحترام الجميع، خاصة وجهه البشوش وابتسامته التي لا تفارقه، حصل على إجازة من وحدته العسكرية وراح يقضي أول أيامه في منزل العائلة بمدينة السادس من أكتوبر، واستقل سيارة عمه الدكتور "عصام"، إلا أن مشادة حادة بينه وبين سائق توك توك اعترض طريقهما تطورت إلى مشاجرة، تعرض خلالها الشاب للسحل والدهس وفارق الحياة بعد 3 أسابيع قضاها داخل مستشفى الراوي.

وقال أحمد ممدوح، 24 سنة، صديق المجني عليه: "إسلام كان من أكتر الشخصيات المحترمة اللي عرفتها في حياتي، عمره ما اتأخر على حد بحاجة، كان مثال للأخلاق، ذنبه الوحيد إنه وقع في سكة شوية بلطجية اتكاتروا عليه.. لمجرد ‘نهم شافوه محترم وابن ناس". وأضاف في حديثه لـ"التحرير": "إسلام بعد ما خلّص الجامعة..

وقال أحمد ممدوح، 24 سنة، صديق المجني عليه: "إسلام كان من أكتر الشخصيات المحترمة اللي عرفتها في حياتي، عمره ما اتأخر على حد بحاجة، كان مثال للأخلاق، ذنبه الوحيد إنه وقع في سكة شوية بلطجية اتكاتروا عليه.. لمجرد ‘نهم شافوه محترم وابن ناس".

وأضاف في حديثه لـ"التحرير": "إسلام بعد ما خلّص الجامعة.. اشتغل شوية في شركة توزيع أدوية ملك عائلته، وبعد كده دخل الجيش، وكان قرّب يخلّص جيشه، ونِزل أجازة أسبوعين".

يتوقف الصديق عن الحديث لحظات محاولا تذكر تفاصيل ما جرى تلك الليلة ليتابع بعدها قائلا: "يوم الواقعة إسلام كلمني وقال لي إنه رايح الشركة مع عمه، وهنتقابل بعد كده.. لكن اللي حصل إنهم لمّا وصلوا الشركة في الناحية التانية من الطريق، قطع الطريق عليهم سائق توك توك، فعمه قال للسواق عيب كده.. سوق كويس".. فرد عليه السواق بشتيمة".

واستكمل: "إسلام نزل من العربية بعد ما السواق شتم عمه، وبيقوله عيب مايصحِّش، لكن السواق ماردّش عليه ومسك فيه، وفي أقل من ثواني، كان اتلم 4 أشخاص من سواقين التوك توك، وأصحاب السواق اللي إسلام اتخانق معاه"، لافتا إلى أن صديقه الشاب حاول استجماع قواه والتصدي لهجوم السائق وزملائه مستنجدا بالعاملين في شركة الأدوية في الجانب الآخر من الطريق إلا أن كثرة عددهم حالت دون ذلك.

"وقّعوه، وعربية خبطته.. والبلطجية اللي عمّالة تضرب فيه ماسكتوش بعد ما اتخبط، وفضلوا مكملين ضرب فيه، وهربوا أوّل ما شافوا العمال جايين من الشركة.. الموضوع كله كان في ثواني" يشير "أحمد" والدموع تغالب عينيه إلى أنه تم نقل صديقه إلى مستشفى الراوي.

الفحص الطبي كشف أن "إسلام" أصيب بنزيف في المخ والرئة وكسر في الحوض، وخضع لعملية جراحية استمرت نحو 8 ساعات، موضحا: "طلع من غرفة العمليات وفضل في غيبوبة ومات بعد 3 أسابيع ودفناه أول امبارح في بلده أسيوط".

وعلى الجانب الآخر، أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح ودفن جثة «إسلام»، وطلبت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه؛ للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

وكشفت التحقيقات أنه في أثناء قيادة المجنى عليه سيارته بصحبة عمه، فوجئ بمضايقة سائق "توك توك" له وقطع الطريق عليه، فنشبت بينهما مشادة كلامية اعتدى عقبها السائق وعدد من زملائه على المجنى عليه، ما أسفر عن إصابته بنزيف بالمخ، وتم نقله إلى المستشفى حتى فارق الحياة.

وتمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة من تحديد هوية المتهم الرئيسي وآخرين ثبت تورطهم في واقعة التعدي بالرضرب على "إسلام"، وذلك من خلال أقوال شهود عيان وتفريغ محتوى كاميرات المرقبة التي رصدت خط سير هروبهم.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن الفيوم، ألقى ضباط مباحث قطاع أكتوبر القبض على 4 متهمين بينهم سائق التوك توك "طارق"، الذي يبلغ من العمر 20 سنة، وأقروا بارتكاب الواقعة أمام العميد عاصم أبو الخير، رئيس المباحث الجنائية للقطاع، وتم تحرير محضر بالواقعة أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.