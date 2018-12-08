انت الان تتابع ترامب يهاجم وزير خارجيته السابق: كان كسولا وغبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٨ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٣٥ ص

في أول رد فعل له على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، هاجم دونالد ترامب في تغريدة على حسابه عبر تويتر: "تيلرسون لم يكن يملك القدرة العقلية اللازمة، كان غبيا وكسولا ولم أستطع التخلص منه بالسرعة الكافية"، وفي المقابل أثنى الرئيس الأمريكي على وزير الخارجية الحالي مايك بومبيو قائلا: (مايك بومبيو يقوم بعمل رائع، أنا فخور به جدا)"، وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، الخميس الماضي، وصف تيلرسون ترامب بأنه "غير منضبط تماما، ولا يحب القراءة، ولا يقرأ التقارير الموجزة ولا يحب الدخول في تفاصيل الكثير من الأمور"، حسبما نقلت "سكاي نيوز".

وعندما سُئل تيلرسون عن السبب وراء مغادرته إدارة ترامب، قال إنه ربما نتيجة قوله للرئيس "إنه لا يستطيع أن يفعل أشياء معينة لأنها غير قانونية أو تنتهك المعاهدات الأمريكية". وأضاف: "كنت أقول له، حسنا سيدي الرئيس، إنني أفهم ما تريد أن تفعله، ولكن لا يمكنك فعله بهذه الطريقة، لأن ذلك يعد انتهاكا للقانون