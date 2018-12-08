كيف تجاهل بوكيتينو مانشستر يونايتد وريال مدريد؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحدثت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع ماوريسيو بوكيتينو حال إقالة جوزيه مورينيو الذي يواجه انتقادات حادة لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم

رد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، على اهتمام مانشستر يونايتد، بالتعاقد معه لخلافة البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، المهدد بالإقالة، وتحدثت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع بوكيتينو، حال إقالة مورينيو، الذي يواجه انتقادات حادة لتراجع نتائج الفريق هذا الموسم، وقال بوكيتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية: "أشعر بالسعادة هنا في توتنهام، لأن قيم النادي تعترف بما قمنا به، لذا لا أحتاج للاستماع للأحاديث التي تدور في الخارج، لأن أهم شيء هو ما تشعر به في ناديك".

وكشف أنه بالكاد يتحدث مع الرئيس دانييل ليفي، بسبب انشغاله بتجهيز الملعب الجديد للنادي، وقال ماوريسيو بوكيتينو: "في الأسبوعين الماضيين تلقيت رسالة واحدة منه، إنه مشغول للغاية مع الملعب، لقد مازحته وسألته، هل لم أعد أولوية بالنسبة لك؟ فقال لي إنه سيفاجئني بهدية عيد الميلاد". وأضاف ماوريسيو بوكيتينو:

وكشف أنه بالكاد يتحدث مع الرئيس دانييل ليفي، بسبب انشغاله بتجهيز الملعب الجديد للنادي، وقال ماوريسيو بوكيتينو: "في الأسبوعين الماضيين تلقيت رسالة واحدة منه، إنه مشغول للغاية مع الملعب، لقد مازحته وسألته، هل لم أعد أولوية بالنسبة لك؟ فقال لي إنه سيفاجئني بهدية عيد الميلاد".

وأضاف ماوريسيو بوكيتينو: "بمجرد أن نكون في المراكز الأربعة الأولى فهذا أكثر من نجاح بالنسبة لنا، بالطبع أملنا هو الفوز بلقب الدوري أو دوري الأبطال يومًا ما، لكن الخطوة الأولى هي الوجود في المربع الذهبي بشكل منتظم، وهذا ليس بالأمر السهل مع وجود فرق مثل آرسنال وتشيلسي وليفربول والسيتي واليونايتد".

وتابع ماوريسيو بوكيتينو: "نحن بعيدون عن استثمارات هذه الأندية الكبيرة، وعندما يكون هناك مقارنة في الميزانيات فنحن في نفس مركز إيفرتون ووست هام وساوثهامبتون وليستر وفولهام، كان الناس يشرعون بالتشاؤم بشأن توتنهام بعدما حدث في الصيف الماضي، حيث لم نتعاقد مع لاعبين جدد بسبب الملعب الجديد".

وأكمل ماوريسيو بوكيتينو: "لكننا الآن نملك 8 نقاط أكثر مما كنا عليه في هذه المرحلة في الموسم الماضي، وأمامنا مباراة حاسمة بدوري أبطال أوروبا ضد برشلونة، لم يعتقد الكثيرون أننا سنكون هنا، ولكننا بحالة جيدة للغاية".

ووجه اللوم لمنتخب إنجلترا بسبب ما يعانيه مدافع الفريق، كيران تريبير، موضحا أنه ما زال متأثرا بإصابته في مونديال روسيا، كما أشار إلى أنه يسعى لمنح هاري كين، راحة من أجل التحسن في المستقبل القريب.

وقال ماوريسيو بوكيتينو: "في الوقت الحالي لا يزال لدى هاري الكثير من الطاقة ولهذا السبب فإنه يلعب، لكن كل يوم نقوم بتقييم اللاعب، إنه أحد أفضل اللاعبين في أوروبا وليس هناك ما يدعو لإراحته لو كان لائقًا للعب، لكننا نفكر في إراحته ببعض المباريات".

ويعيش مانشستر يونايتد فترة صعبة مع جوزيه مورينيو، بعد تدهور نتائج الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، وقالت "ذا صن" إن مانشستر يونايتد يريد الحصول على خدمات ماوريسيو بوكيتينو، حتى لو اضطروا لدفع 40 مليون جنيه إسترليني، لاستقدام المدرب الأرجنتيني.

وأوضحت "ذا صن" أن مانشستر يونايتد قد يواجه منافسة من نظيره ريال مدريد، الذي يهتم كثيرًا باستقدام ماوريسيو بوكيتينو، رغم تعاقده مع سانتياجو سولاري، وسيواجه دانيال ليفي، رئيس توتنهام، معركة قوية، من أجل الحفاظ على مدربه الأرجنتيني في الصيف المقبل، على الرغم من أن بوكيتينو رفض الحصول على 15 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي، نظير تدريب ريال مدريد، بعد إقالة جولين لوبيتيجي.

ويحل فريق توتنهام، ضيفًا ثقيلًا على نظيره ليستر سيتي، في العاشرة إلا الربع مساء اليوم السبت، على ملعب «ووكرز» بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي، ويحتل توتنهام المركز الثالث من ترتيب البريميرليج بـ33 نقطة، بينما يحل ليستر سيتي في المركز الـ9، برصيد 22 نقطة، ويدخل رجال ماوريسيو بوكيتينو اللقاء وفي أذهانهم مواجهتهم الحاسمة في دوري الأبطال ضد برشلونة على استاد كامب نو، مساء الثلاثاء المقبل، والتي يجب فيها على توتنهام الفوز أو تحقيق نتيجة مماثلة لإنتر ميلان على الأقل، للتأهل لدور الـ16.