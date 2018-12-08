الان تتابع مليشيات الحوثي الإرهابية تستخدم قوارب مفخخة لتهديد حركة الملاحة البحرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الحديدة - الخليج 365: استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية، حركة الملاحة البحرية، والتجارة العالمية بجنوب البحر الاحمر، باستخدام قوارب مفخخة للقيام بإعمال إرهابية. وأكدت مصادر عسكرية يمنية، أن المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران مستمرة في أعمالها الإرهابية والعدائيه. وذكرت المصادر أن التقارير الواردة من الحديدة أكدت استهداف تحالف دعم الشرعية لقاربين كانت المليشيات الإرهابية تقوم بإعدادهما بالقرب من الحديدة، بعيدة عن أي مرافىء للصيد أو التجمعات السكانية، وذلك بمنطقة بحرية خالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيات الحوثي الإرهابية تستخدم قوارب مفخخة لتهديد حركة الملاحة البحرية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوئام وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوئام ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .