الان تتابع باريس: محتجو “السترات الصفراء” يحاولون الوصول إلى الإلزيه والشرطة تعتقل 357 متظاهرا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل باريس - الخليج 365:

ارتقع عدد المعتقلين مع تجدد مظاهرات “السترات الصفراء” في العاصمة الفرنسية باريس إلى 357 متظاهرا، فيما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات.

وحاول المتظاهرون الوصول إلى قصر الإلزيه، مطالبين بإقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والحكومة الفرنسية.

وتزايد عدد المحتجين، اليوم، عن الفترة السابقة، وشارك في الاحتجاجات مجموعات تنتمى لليسار المتشدد، ومواطنين قدموا من أماكن بعيدة للمشاركة، وواجهت الشرطة المحتجين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، في محيط قوس النصر.

وفي تطور سريع للأحداث، انتقلت من الشانزليزيه إلى جادتي فريلاند والجيش الكبير، فيما واصلت الشرطة إطلاق الغاز المسيل للدموع على أماكن تجمعات المحتجين، قرب القصر الرئاسي، وجادة الشانزليزيه، وأصيب قرابة 10 من المتظاهرين، جراء قنابل الغاز.

وذكرت وسائل إعلام أن وحدات أمنية انتشرت وسط المتظاهرين، بثياب مدنية، بينما فرضت الشرطة قيودا على حركة السير، وأغلقت متحفي اللوفر وأورسي، وعددا من المتاجر الكبرى في العاصمة باريس.

وكانت الشرطة الفرنسية أعلنت قبل قليل، اعتقال حو 317 متظاهرا، قبيل تجدد المظاهرات، وإغلاق حوالى 40 من محطات المترو، فضلا عن برج إيفل ومعالم سياحية.